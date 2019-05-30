Раненный в Косове российский сотрудник ООН доставлен в больницу Белграда

Короткая ссылка
Российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в ходе полицейской спецоперации в Косове, доставили в одно из медицинских учреждений Белграда.
Раненный в Косове российский сотрудник ООН доставлен в больницу Белграда
  • Reuters

«Сотрудник МООНК, который был задержан и позже отпущен полицией 28 мая и который получил ряд травм, переведён в медицинское учреждение в Белграде, Сербия, где он воссоединился с семьёй», — приводит Интерфакс слова представителя миссии Санам Долатшахи.

Ранее сообщалось, что Краснощёкова, пострадавшего в ходе полицейской спецоперации в Косове, эвакуировали в Белград.

30 мая президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России в Белграде Александром Чепуриным на фоне обострения ситуации в Косове, где пострадал российский сотрудник миссии ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить