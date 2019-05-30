Раненный в Косове российский сотрудник ООН доставлен в больницу Белграда

Российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в ходе полицейской спецоперации в Косове, доставили в одно из медицинских учреждений Белграда.

«Сотрудник МООНК, который был задержан и позже отпущен полицией 28 мая и который получил ряд травм, переведён в медицинское учреждение в Белграде, Сербия, где он воссоединился с семьёй», — приводит Интерфакс слова представителя миссии Санам Долатшахи.

Ранее сообщалось, что Краснощёкова, пострадавшего в ходе полицейской спецоперации в Косове, эвакуировали в Белград.

30 мая президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России в Белграде Александром Чепуриным на фоне обострения ситуации в Косове, где пострадал российский сотрудник миссии ООН.