Раненного в Косове российского сотрудника ООН эвакуировали в Белград

Российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в ходе полицейской спецоперации в Косове, эвакуировали в Белград. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.

«Михаил Краснощёков пересёк административную линию между Косовом и центральной Сербией. В ближайшие часы ждём его в Белграде», — написал дипломат в своём Twitter.

Он подчеркнул, что россиянину будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

В больнице Косовска-Митровицы также подтвердили РИА Новости данную информацию.

«Мы положили его в машину ООН, отправили в сопровождение одну нашу, и они поехали в сторону Белграда», — цитирует агентство замдиректора медучреждения Злата Елека.

Ранее в МИД России призвали ООН предпринять меры в связи с задержанием в Косове Краснощёкова.