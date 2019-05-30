Раненного в Косове российского сотрудника ООН эвакуировали в Белград
- Reuters
«Михаил Краснощёков пересёк административную линию между Косовом и центральной Сербией. В ближайшие часы ждём его в Белграде», — написал дипломат в своём Twitter.
Он подчеркнул, что россиянину будет оказана вся необходимая медицинская помощь.
В больнице Косовска-Митровицы также подтвердили РИА Новости данную информацию.
«Мы положили его в машину ООН, отправили в сопровождение одну нашу, и они поехали в сторону Белграда», — цитирует агентство замдиректора медучреждения Злата Елека.
Ранее в МИД России призвали ООН предпринять меры в связи с задержанием в Косове Краснощёкова.