В МИД призвали ООН отреагировать на задержание россиянина в Косове
- РИА Новости
«Мы осуждаем произошедшее. Ожидаем, что ООН предпримет самые динамичные действия», — подчеркнул заместитель главы МИД России Сергей Вершинин после участия в закрытых консультациях Совета Безопасности по сирийскому урегулированию.
Ранее в российском посольстве в Сербии сообщили, что власти Косова препятствуют эвакуации Краснощёкова.
Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту происшествия.
Подробнее о происходящем в Сербии — в материале RT.