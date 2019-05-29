В МИД призвали ООН отреагировать на задержание россиянина в Косове

Короткая ссылка
Москва призывает ООН принять меры в связи с задержанием в Косове пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии Михаила Краснощёкова. Об этом заявили ТАСС в МИД России.
В МИД призвали ООН отреагировать на задержание россиянина в Косове
  • РИА Новости

«Мы осуждаем произошедшее. Ожидаем, что ООН предпримет самые динамичные действия», — подчеркнул заместитель главы МИД России Сергей Вершинин после участия в закрытых консультациях Совета Безопасности по сирийскому урегулированию.

Ранее в российском посольстве в Сербии сообщили, что власти Косова препятствуют эвакуации Краснощёкова.

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту происшествия.

Подробнее о происходящем в Сербии — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить