В МИД призвали ООН отреагировать на задержание россиянина в Косове

Москва призывает ООН принять меры в связи с задержанием в Косове пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии Михаила Краснощёкова. Об этом заявили ТАСС в МИД России.

РИА Новости

«Мы осуждаем произошедшее. Ожидаем, что ООН предпримет самые динамичные действия», — подчеркнул заместитель главы МИД России Сергей Вершинин после участия в закрытых консультациях Совета Безопасности по сирийскому урегулированию. Ранее в российском посольстве в Сербии сообщили, что власти Косова препятствуют эвакуации Краснощёкова. Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту происшествия. Подробнее о происходящем в Сербии — в материале RT.