Задержанный в Косове россиянин находится в больнице

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Сотрудник Миссии ООН в Косове россиянин Михаил Краснощеков, задержанный в ходе операции полиции самопровозглашённой республики, находится в больнице. Об этом сообщила Миссия ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК).
Задержанный в Косове россиянин находится в больнице
  • Reuters

По словам врача больницы в Косовска-Митровице, двое задержанных были госпитализированы.

«Один из них — серб, другой — россиянин. У них телесные повреждения», — приводит ТАСС сообщение миссии.

Ранее посольство России в Сербии осудило операцию косовской полиции и потребовало немедленно освободить россиянина.

28 мая сербский лидер Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала гражданина России, который является сотрудником МООНК.

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