Задержанный в Косове россиянин находится в больнице
- Reuters
По словам врача больницы в Косовска-Митровице, двое задержанных были госпитализированы.
«Один из них — серб, другой — россиянин. У них телесные повреждения», — приводит ТАСС сообщение миссии.
Ранее посольство России в Сербии осудило операцию косовской полиции и потребовало немедленно освободить россиянина.
28 мая сербский лидер Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала гражданина России, который является сотрудником МООНК.