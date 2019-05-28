Задержанный в Косове россиянин находится в больнице

Сотрудник Миссии ООН в Косове россиянин Михаил Краснощеков, задержанный в ходе операции полиции самопровозглашённой республики, находится в больнице. Об этом сообщила Миссия ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК).

Reuters

По словам врача больницы в Косовска-Митровице, двое задержанных были госпитализированы. «Один из них — серб, другой — россиянин. У них телесные повреждения», — приводит ТАСС сообщение миссии. Ранее посольство России в Сербии осудило операцию косовской полиции и потребовало немедленно освободить россиянина. 28 мая сербский лидер Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала гражданина России, который является сотрудником МООНК.