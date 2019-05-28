Вучич сообщил о задержании гражданина России в Косове

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала гражданина России, являющего сотрудником миссии ООН по делам временной администрации в непризнанном Косове (UNMIK).

Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к депутатам в парламенте Сербии.

«В числе задержанных также российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK», — приводит слова Вучича ТАСС.

Он добавил, что Сербия проинформировала об этом российскую сторону.

Ранее Вучич сообщил о том, что в Косове «арестованы сотрудники косовской полиции сербской национальности и мирные жители». Он также принял решение привести армию Сербии в полную боевую готовность.