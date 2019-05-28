Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове
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По данным телеканала, ROSU (спецназ МВД Косова) задержал 13 сербов.
«Подразделения ROSU проникли на территорию всех четырёх сербских муниципалитетов на севере Косова», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «арестованы сотрудники косовской полиции сербской национальности и мирные жители, однако официальных данных о количестве арестованных нет».
«Президент Сербии Александр Вучич распорядился о приведении всех подразделений сербских Вооружённых сил в состояние полной боевой готовности», — сообщается в тексте.
Ранее Вучич в ходе выступления перед парламентом заявил: Сербия должна признать, что теряет контроль над ситуацией в Косове.