Вучич заявил, что Сербия теряет контроль над Косовом

Сербия должна признать, что теряет контроль над ситуацией в Косове, заявил президент Александр Вучич в ходе выступления перед парламентом. Видеозапись опубликовал телеканал RTS.

Вучич призвал не продолжать «ложь и самообман» по поводу власти Белграда в этом регионе.

«Мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — отметил глава государства.

По его словам, власти должны выбрать дальнейший путь — сохранить замороженный конфликт или развивать контакты с Приштиной.

Он подчеркнул, что сам выступает за налаживание контакта с непризнанной республикой.

Обращение к парламенту и нации о положении в Косове и Метохии продолжалось более двух часов.

Ранее Вучич спрогнозировал серьёзное давление на Сербию по косовскому вопросу.