Вучич заявил, что Сербия теряет контроль над Косовом
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Вучич призвал не продолжать «ложь и самообман» по поводу власти Белграда в этом регионе.
«Мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — отметил глава государства.
По его словам, власти должны выбрать дальнейший путь — сохранить замороженный конфликт или развивать контакты с Приштиной.
Он подчеркнул, что сам выступает за налаживание контакта с непризнанной республикой.
Обращение к парламенту и нации о положении в Косове и Метохии продолжалось более двух часов.
Ранее Вучич спрогнозировал серьёзное давление на Сербию по косовскому вопросу.