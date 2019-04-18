Вучич спрогнозировал серьёзное давление на Сербию по вопросу Косова

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что в ближайшее время на Сербию могут начать оказывать серьёзное давление по вопросу непризнанного государства Косово.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление президент сделал во время пресс-конференции в Белграде.

«Перед нами интересный, важный период по вопросу Косова и Метохии. Я бы не сказал — решающий, предусматривающий окончательные решения, но мы будем испытывать многочисленные факты давления, чтобы Сербия сделала дополнительные уступки, задобрила албанцев, чтобы они отменили пошлины и чтобы открылась возможность диалога», — сказал он.

Вучич отметил, что албанцы не выполняют договорённостей, а только обостряют ситуацию.

«Факты таковы: во-первых, албанцы не выполнили своё единственное обязательство и не создали Сообщество сербских муниципалитетов; во-вторых, албанцы ввели пошлины — сначала на 10%, а потом на 100%... они сформировали армию Косова вопреки собственной Конституции», — отметил глава Сербии.

Ранее Вучич оценил отношения Сербии и Косова.