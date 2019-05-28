Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянина
- Reuters
В дипмиссии назвали вторжение косовских силовиков в сербонаселённые районы севера Косова и Метохии крайне опасным и противоречащим всем имеющимся договорённостям.
«Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова», — говорится в сообщении.
Дипломаты потребовали немедленно освободить россиянина и привлечь к ответственности всех виновных в инциденте.
Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала россиянина, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в непризнанном Косове.
МИД России прокомментировал ситуацию.