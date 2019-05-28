Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянина

Посольство России в Сербии осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово, в ходе которой был задержан российский гражданин, сотрудник миссии ООН.

В дипмиссии назвали вторжение косовских силовиков в сербонаселённые районы севера Косова и Метохии крайне опасным и противоречащим всем имеющимся договорённостям.

«Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова», — говорится в сообщении.

Дипломаты потребовали немедленно освободить россиянина и привлечь к ответственности всех виновных в инциденте.

Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала россиянина, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в непризнанном Косове.

МИД России прокомментировал ситуацию.