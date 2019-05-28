МИД России прокомментировал ситуацию в Косове

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает задержание 13 сербов косовским спецназом как очередную провокацию Приштины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселённые муниципалитеты на севере края утром 28 мая и задержание 13 местных сербов как очередную провокацию Приштины», — говорится в тексте.

По словам Захаровой, этот шаг направлен «на устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путём».

Она подчеркнула, что такое «вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США».

По её словам, «косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук».

«Подобные шаги ведут к разжиганию межэтнической напряжённости, лишают смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию», — отметила представитель МИД.

В сообщении также говорится, что Россия призывает «международных покровителей Приштины образумить косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с непредсказуемыми последствиями».

Ранее глава Сербии Александр Вучич отдал приказ привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность после того, как в Косове были задержаны сербы.

Также он сообщил, что косовская полиция задержала россиянина, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове.