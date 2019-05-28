МИД России прокомментировал ситуацию в Косове

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает задержание 13 сербов косовским спецназом как очередную провокацию Приштины.
МИД России прокомментировал ситуацию в Косове
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселённые муниципалитеты на севере края утром 28 мая и задержание 13 местных сербов как очередную провокацию Приштины», — говорится в тексте.

По словам Захаровой, этот шаг направлен «на устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путём».

Она подчеркнула, что такое «вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США».

По её словам, «косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук».

«Подобные шаги ведут к разжиганию межэтнической напряжённости, лишают смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию», — отметила представитель МИД.

В сообщении также говорится, что Россия призывает «международных покровителей Приштины образумить косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с непредсказуемыми последствиями».

Ранее глава Сербии Александр Вучич отдал приказ привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность после того, как в Косове были задержаны сербы.

Также он сообщил, что косовская полиция задержала россиянина, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове.

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