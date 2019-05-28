В миссии ООН отреагировали на задержание сотрудников в Косове

В миссии ООН в непризнанной республике Косово сообщили, что организация с глубокой обеспокоенностью следит за событиями в северной части Косова, в том числе за ситуацией с задержанием двух сотрудников ООН косовской полицией.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте миссии, оба сотрудника после задержания были переведены в больницу для лечения травм.

«Мы устанавливаем точные обстоятельства в тесной координации со всеми международными учреждениями на местах», — сообщается в тексте.

В свою очередь, глава Миссии ООН в Косове Захир Танин призвал к немедленному освобождению сотрудников ООН.

Ранее глава Сербии Александр Вучич заявил, что косовская полиция задержала россиянина, являющегося сотрудником Миссии ООН в Косове.

Позднее МИД России назвал это задержание вопиющим актом.