МИД России прокомментировал задержание россиянина в Косове
- РИА Новости
Как указали дипломаты, согласно поступающим данным, косовский спецназ арестовал в городе Зубин-Поток сотрудника миссии ООН в Косове, гражданина России Михаила Краснощекова.
«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что рассматривают «этот вопиющий акт как ещё одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки».
МИД России призвал руководство МООНК «предоставить исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста Михаила Краснощекова», а также предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения.
Ранее в Сербии заявили, что косовская полиция задержала россиянина, являющегося сотрудником миссии ООН в Косове.
В российском посольстве осудили операцию полиции и потребовали освободить гражданина России.