МИД России прокомментировал задержание россиянина в Косове

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МИД России считает задержание российского гражданина в непризнанной Республике Косово вопиющим актом. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.
МИД России прокомментировал задержание россиянина в Косове
  • РИА Новости

Как указали дипломаты, согласно поступающим данным, косовский спецназ арестовал в городе Зубин-Поток сотрудника миссии ООН в Косове, гражданина России Михаила Краснощекова.

«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что рассматривают «этот вопиющий акт как ещё одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки».

МИД России призвал руководство МООНК «предоставить исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста Михаила Краснощекова», а также предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения.

Ранее в Сербии заявили, что косовская полиция задержала россиянина, являющегося сотрудником миссии ООН в Косове.

В российском посольстве осудили операцию полиции и потребовали освободить гражданина России

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