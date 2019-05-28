Лидер Косова рассказал о задержании россиянина

Лидер непризнанной Республики Косово Хашим Тачи заявил, что российского гражданина задержали в связи с оказанием сопротивления полиции. Об этом информирует РИА Новости.

Он сообщил, что на «обширной территории» Косова была проведена полицейская операция по борьбе с преступностью.

По словам Тачи, полицией были задержаны должностные лица и граждане различных национальностей.

«Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции», — заявил он.

Ранее МИД России назвал задержание российского гражданина в Косове вопиющим актом. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что он обладает дипломатическим иммунитетом ООН.

28 мая президент Сербии Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала россиянина, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK).