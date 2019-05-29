«Грубейшая провокация»: что известно о действиях спецназа Косова на севере непризнанной республики

Посол России в Сербии Александр Чепурин считает «грубейшей провокацией и неуважением норм международного права» действия косовского спецназа (ROSU) на севере непризнанной республики. 28 мая подразделения ROSU на бронетехнике вторглись на территорию северных районов автономного края Косово и Метохия. Приштина утверждает, что силовики проводили операцию по противодействию коррупции. Были задержаны несколько десятков человек, в том числе российский сотрудник миссии ООН в регионе Михаил Краснощёков, которого позднее освободили и доставили в больницу, поскольку он получил серьёзные ранения. На этом фоне Сербия привела войска в полную боевую готовность. Между тем Европейский союз призвал Белград и Приштину проявить «максимальную сдержанность».

Утром во вторник, 28 мая, бойцы спецназа полиции непризнанной республики Косово (ROSU) вторглись на территорию северных районов автономного края Косово и Метохия, в которых преимущественно проживает сербское население.

В общей сложности операция, в которой было задействовано 73 бронированных автомобиля, длилась порядка шести часов. При этом действия косовских спецназовцев вызвали протест со стороны жителей региона, которые стали устанавливать баррикады, в частности, в общине Зубин-Поток.

После завершения полицейской акции в Приштине сообщили, что были арестованы 19 сотрудников правоохранительных органов (11 сербов, четыре албанца и четыре боснийца), которых подозревают в причастности к организованной преступности и контрабанде.

В свою очередь, директор канцелярии по Косово при правительстве Сербии Марко Джурич в своём Twitter указал, что сербов и боснийцев в рамках косовской спецоперации «избивали, связывали и увозили как скот», тогда как албанцам «доставляли приглашения» на допрос в полицию.

Между тем в Белграде заявили о 28 задержанных — 19 полицейских и девяти гражданских. По словам президента Сербии Александра Вучича, это рядовые жители Зубин-Потока сербского происхождения, которые выступали против действий ROSU.

«То, что косовские спецподразделения отведены с севера края, куда они вторглись утром и задерживали сербов, не должно нас слишком сильно радовать, потому что они снова попытаются, и не раз, потому что север Косова и Метохии — их несбыточная мечта, и таковой и останется», — цитирует Вучича РИА Новости.

Кроме того, он отдал приказ начальнику Генерального штаба привести вооружённые силы в состояние полной боевой готовности из-за действий Приштины.

Президент Сербии Александр Вучич в зале Национальной ассамблеи

Reuters

© Marko Djurica

Отметим, в Европейском союзе указали, что полицейские операции необходимо проводить в соответствии с правовыми рамками, а также уведомлять о них общественность. В Брюсселе указали, что действия правоохранительных органов «должны подкреплять, а не ослаблять усилия по нормализации» отношений между Сербией и Косовом.

«Мы поддерживаем контакты с руководством в Приштине и Белграде и призываем проявлять максимальную сдержанность», — цитирует РИА Новости представителя дипломатической службы ЕС.

Вместе с тем представители Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) пояснили, что Приштина их проинформировала о проведении крупной операции на территории республики, в рамках которой будут проведены аресты по обвинениям в коррупции.

«Силы KFOR подтвердили со своей стороны, что на севере края не было развёртывания никаких армейских подразделений», — приводит ТАСС заявление пресс-службы Североатлантического альянса.

Захват российского сотрудника Миссии ООН

В ходе столкновений между жителями КиМ и бойцами ROSU были ранены несколько гражданских, а также захвачен российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK) Михаил Краснощёков.

«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как ещё одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки», — говорилось в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Впоследствии Краснощёков был отпущен и госпитализирован в больницу северной Митровицы.

«У него травма головы и перелом скуловой кости, что относится к категории тяжких телесных повреждений. Травма произошла от удара прикладом в голову, хотя этот человек не был вооружён», — цитирует РИА Новости доктора Златана Елека.

Между тем позднее заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил о новом обследовании россиянина. При этом глава UNMIK Захир Танин предупредил Приштину, что она столкнётся с «дипломатическими последствиями» в случае нанесения какого-либо ущерба сотрудникам миссии.

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Лидер непризнанной республики Хашим Тачи заявил, что россиянина задержали за попытку помешать косовской полиции провести акцию против представителей организованной преступности.

Вдобавок, премьер-министр Рамуш Харадинай сообщил, что дело в отношении российского сотрудника UNMIK будет рассматриваться «в соответствии с международными конвенциями». Кроме того, он обвинил Москву в действиях, направленных на дестабилизацию Балканского региона.

В свою очередь, посол России в Сербии Александр Чепурин сообщил, что требует расследования инцидента с российским дипломатом и наказания виновных.

«Будем требовать от контролирующих ситуацию в крае международных присутствий расследования этого инцидента и привлечения виновных к ответственности», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

По словам посла, Приштина не только совершила грубейшую провокацию, но и в очередной раз проявила неуважение «к нормам международного права и цивилизованного общения».