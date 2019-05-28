Армия Сербии приведена в полную боеготовность из-за обострения ситуации в Косове

Вооружённые силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации в автономном крае Косово и Метохия. Утром во вторник полицейский спецназ непризнанной республики вторгся на территорию северных районов края с преобладающим сербским населением. В Белграде заявили, что силовики попытались арестовать несколько десятков полицейских и гражданских лиц в Косовска-Митрице, после чего начались столкновения. Ранения получили по меньшей мере несколько человек. В свою очередь, представители Международной миссии под эгидой НАТО (KFOR) заявили, что действия спецназа не направлены против сербов и связаны с проводимой операцией против преступности.