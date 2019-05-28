Армия Сербии приведена в полную боеготовность из-за обострения ситуации в Косове

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Владимир Смирнов
Вооружённые силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации в автономном крае Косово и Метохия. Утром во вторник полицейский спецназ непризнанной республики вторгся на территорию северных районов края с преобладающим сербским населением. В Белграде заявили, что силовики попытались арестовать несколько десятков полицейских и гражданских лиц в Косовска-Митрице, после чего начались столкновения. Ранения получили по меньшей мере несколько человек. В свою очередь, представители Международной миссии под эгидой НАТО (KFOR) заявили, что действия спецназа не направлены против сербов и связаны с проводимой операцией против преступности.
Армия Сербии приведена в полную боеготовность из-за обострения ситуации в Косове
  • AFP
  • © Armend Nimani
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  • 28 мая 2019

    В свою очередь, посол РФ в Сербии Александр Чепурин решительно осудил вторжение косовских силовиков в сербонаселённые районы автономного края, назвав такие действия крайне опасными и противоречащими имеющимся договорённостям.

    «Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте», — добавил посол.

  • Дипломат также выразила мнение, что момент для вторжения полицейских подразделений был выбран неслучайно. Операция началась после выступления Александра Вучича в сербском парламенте по косовскому вопросу.

    «Полагаем, что сдержанный и нацеленный на достижение справедливого долгосрочного решения подход Белграда ни Приштину, ни её западных покровителей не интересует. В столь ответственный момент призываем международных покровителей Приштины образумить косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с непредсказуемыми последствиями», — подытожила Захарова.

  • Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала очевидным тот факт, что подобное поведение косоваров является прямым следствием «многолетнего потакания» им со стороны Евросоюза и Соединённых Штатов, а также указала на возможные последствия таких действий.

    «Подобные шаги ведут к разжиганию межэтнической напряжённости, лишают смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию», — подчеркнула Захарова.

  • Комментируя происходящее, в российском МИД заявили, что рассматривают ситуацию как очередную провокацию Приштины, направленную на «устрашение и выдавливание неалбанского населения», а также попытку установления контроля над северными районами края силовым путём.

    Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в ходе диалога Белграда и Приштины было достигнуто понимание того, что косовский полицейский спецназ, вооружённый длинноствольным оружием, не будет входить в населённые сербами северные районы автономного края. Тем не менее в последние годы это регулярно происходит «при полном попустительстве» KFOR, у которых есть необходимый мандат Совбеза ООН для обеспечения мира и безопасности в крае.

    • AFP
    • © Armend NIMANI

  • Вучич рассказал, что на север Косова и Метохии вторглись в общей сложности 73 бронеавтомобиля полицейского спецназа.

  • Вучич сообщил, что представители KFOR уведомили Белград, что не вмешиваются в операцию ROSU на севере автономного края. По его словам, венгерское подразделение миссии пыталось вмешаться в ситуацию, но было остановлено командованием НАТО.

    «Министр обороны и начальник Генштаба вступили в контакт с командованием НАТО, но им сказано, что они не будут вмешиваться в эту акцию... НАТО сообщило, что речь идёт о борьбе с коррупцией и преступностью и что они поддерживают независимое Косово в этой борьбе», — сообщил Вучич, выступая в парламенте.

  • При этом представители Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) заявили, что действия косовской полиции являются спецоперацией по борьбе с преступностью.

    «Операция косовской полиции проходит по распоряжению прокуратуры во всём Косове, не только на севере, и направлена не против сербов, а против людей, обвиняемых в коррупции и криминале. Мы следим за ситуацией, находимся в контакте с властями в Приштине, для нас также открыта коммуникация с Сербией», — цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря KFOR Винченцо Грасо.

    «Мы не вмешиваемся в операции полиции, пока от нас не потребуют вмешаться», — добавил представитель KFOR.

  • В российском посольстве в Сербии подтвердили RT информацию о задержании гражданина РФ, сотрудника UNMIK. Сейчас дипмиссия выясняет все обстоятельства инцидента.

    «Миссия ООН подтверждает, что полиция непризнанного Косова задержала россиянина, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK)», — сообщили в посольстве.

  • Вучич также заявил, что в числе задержанных в ходе проводимой косовской полицией операции — россиянин Михаил Краснощенков. Сообщается, что он является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в непризнанном Косове (UNMIK). Белград уже уведомил об этом Москву.

  • По словам президента Сербии Александра Вучича, косовский спецназ намеревался арестовать 26 полицейских сербской национальности и ещё 15 гражданских лиц под предлогом того, что они замешаны в коррупции.

    В свою очередь, телеканал RTS Planeta сообщает о 23 арестованных сербах и боснийцах. В результате действий ROSU на улицы вышли местные жители, которые начали возводить баррикады. В некоторых районах автономного края слышна стрельба, поступают сообщения о раненых.

    • AFP
    • © Armend Nimani

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