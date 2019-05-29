Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина

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Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.
Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина
  • Reuters

«Вызывает негодование, что приштинские власти до сих пор противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их «полицейскими» сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. Это находится за пределами человеческого понимания», — приводит РИА Новости сообщение дипломатической миссии.

Ранее следственный комитет России начал доследственную проверку по факту нападения на российского сотрудника Миссии ООН в Косове Михаила Краснощёкова.

28 мая президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании гражданина России — сотрудника миссии ООН — косовской полицией. МИД России назвал это задержание вопиющим актом

Также сообщалось, что в Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН.

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