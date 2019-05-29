В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.

Об этом сообщает Insajderi со ссылкой на главного прокурора Косовска-Митровицы Шчикири Сила.

28 мая президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании гражданина России — сотрудника миссии ООН — косовской полицией. МИД России назвал это задержание вопиющим актом.

В свою очередь, посольство России осудило операцию косовской полиции и потребовало немедленно освободить россиянина.

Как отметили в Миссии ООН в Косове, помимо россиянина, был задержан и сербский сотрудник, оба получили телесные повреждения. Впоследствии Краснощёкова освободили.