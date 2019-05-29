В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
- Reuters
Об этом сообщает Insajderi со ссылкой на главного прокурора Косовска-Митровицы Шчикири Сила.
28 мая президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании гражданина России — сотрудника миссии ООН — косовской полицией. МИД России назвал это задержание вопиющим актом.
В свою очередь, посольство России осудило операцию косовской полиции и потребовало немедленно освободить россиянина.
Как отметили в Миссии ООН в Косове, помимо россиянина, был задержан и сербский сотрудник, оба получили телесные повреждения. Впоследствии Краснощёкова освободили.