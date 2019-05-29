СК начал проверку после нападения на российского сотрудника ООН в Косове

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Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту нападения на российского сотрудника Миссии ООН в Косове Михаила Краснощёкова.
СК начал проверку после нападения на российского сотрудника ООН в Косове
  • Reuters

«По данным следствия, утром 28 мая... косовские полицейские вторглись в сербонаселённые муниципалитеты на севере края и арестовали российского гражданина, сотрудника Миссии ООН в Косове (МООНК) Михаила Краснощёкова, обладающего дипломатическим иммунитетом», — говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что ему были нанесены телесные повреждения.

«Недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощёкова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения», — отметили в СК.

28 мая президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании гражданина России — сотрудника миссии ООН — косовской полицией. МИД России назвал это задержание вопиющим актом

В свою очередь, посольство России осудило операцию косовской полиции и потребовало немедленно освободить россиянина

Как отметили в Миссии ООН в Косове, помимо россиянина, был задержан и сербский сотрудник, оба получили телесные повреждения. Впоследствии Краснощёкова освободили.

Также сообщалось, что в Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН.

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