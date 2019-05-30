Президент Сербии встретился с послом России

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Президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России в Белграде Александром Чепуриным на фоне обострения ситуации в Косове, где пострадал российский сотрудник миссии ООН.
Президент Сербии встретился с послом России
  • РИА Новости

«Президент Вучич заявил, что предыдущие два дня были очень тяжёлыми для сербов в Косове и Метохии и Сербии, что все шаги Приштины указывают на то, что в будущем не станет легче», — говорится в сообщении пресс-службы сербского президента.

Российский посол отметил, что Москва решительно осуждает провокацию, которая стала «выражением грубости и наглости приштинских властей», и требует расследования.

30 мая стало известно, что российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в ходе полицейской спецоперации в Косове, эвакуировали в Белград

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