Лавров прокомментировал ситуацию с российским сотрудником ООН в Косове

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Поведение Приштины по отношению к российскому сотруднику миссии ООН в Косове неприемлемо и не может быть оправдано, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.
Лавров прокомментировал ситуацию с российским сотрудником ООН в Косове
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«Абсолютно неприемлемое поведение в отношении российского участника миссии ООН в Косове не может быть ничем оправдано. А их попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, — это очень серьёзный вопрос, и на него должны реагировать представители ООН», — сказал Лавров журналистам.

По его словам, одобрение Западом действий Приштины внушило косовским властям чувство безнаказанности.

«Они явно отбились от рук тех, кто делал вид, что руководит. На самом деле они никого не слушали. Руководить ими пытались и Евросоюз, и США. Итог печален», — отметил глава МИД.

Ранее сообщалось, что российского сотрудника миссии ООН, пострадавшего в ходе полицейской спецоперации в Косове, доставили в одно из медицинских учреждений Белграда.

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