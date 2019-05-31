МИД прокомментировал объявление россиянина персоной нон грата в Косове

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение властей непризнанного Косова объявить сотрудника ООН Михаила Краснощёкова персоной нон грата.

«По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия», — указали в ведомстве.

Там также подчеркнули, что подобные инциденты стали возможны лишь «в условиях потакания косоварам со стороны Запада».

Москва, как сообщается, продолжит предпринимать необходимые в подобной ситуации меры для обеспечения безопасности и защиты гражданина России.

Ранее премьер непризнанного Косова Рамуш Харадинай заявил, что российский дипломат Михаил Краснощёков, раненный местными силовиками 28 мая, объявлен персоной нон грата.

В свою очередь, в МИД России отметили, что, несмотря на наличие у Краснощёкова дипломатического иммунитета, он был жестоко избит в ходе операции представителей косовских спецслужб.

В настоящее время дипломат проходит курс лечения в одном из медицинских учреждений Белграда.