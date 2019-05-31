В МИД России сообщили о расследовании инцидента в Косове
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Вершинин прокомментировал действия властей Косова, которые объявили Краснощёкова персоной нон грата.
Он назвал ситуацию «вызывающей акцией» и отметил, что, по мнению российской стороны, представители ООН, включая российского дипломата, находились при исполнении обязанностей и, «таким образом, просто не могут подпадать под какие-либо наказания».
В МИД считают, что ООН должна в полной мере защитить деятельность своих представителей. По его словам, российская сторона «предприняла и продолжит предпринимать необходимые демарши дипломатического плана, в том числе с ООН».
«Мы настаивали и получили заверения в том, что будет проведено расследование. Оно начато, как мы понимаем, пока итогов его нет, но мы будем внимательно следить с тем, чтобы правда восторжествовала и чтобы не было нанесено никакого ущерба как нашим представителям, так и престижу ООН», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее премьер Косова Рамуш Харадинай заявил, что Краснощёков объявлен персоной нон грата в непризнанной республике.