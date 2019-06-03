В Сербии рассказали о здоровье пострадавшего в Косове россиянина

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Сотрудник ООН Михаил Краснощёков, пострадавший от действий силовиков в Косове, успешно идёт на поправку в медицинском учреждении в Белграде. Об этом сообщили в Минобороны Сербии.
В Сербии рассказали о здоровье пострадавшего в Косове россиянина
  • ©mod.gov.rs

Россиянина в больнице посетили спикер Госдумы Вячеслав Володин, посол Александр Чепурин, председатель Скупщины Сербии Майя Гойкович и министр обороны страны Александр Вулин.

«Они убедились, что российский дипломат успешно выздоравливает, после того как в ходе акции полиции самопровозглашённого Косова на прошлой неделе получил тяжёлые травмы. Вмешательством в ВМА исправлен перелом скуловой кости, остановлено распространение осложнений на ткани мозга и костей, а также на глаз», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич посетил россиянина в больнице.

28 мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. Как указал Александр Вучич, косовские правоохранители задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков.

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