Зампостпреда России при ООН назвал провокационными действия спецназа Косова

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что полиция Косова, которая в конце мая провела операцию «по поимке банд» на севере края, действовала из провокационных побуждений из-за выборов, где победили сербские представители.

«Считаем, что данные действия полиции носили целенаправленный провокационный и демонстративный характер», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Россия ожидала от Косова на заседании Совета Безопасности ООН извинений за избиение своего соотечественника, сотрудника миссии ООН, а получила ложь и инсинуации.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва не позволит «спустить на тормозах» преступление, совершённое в отношении российского сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, который пострадал при действиях силовиков в Косове.