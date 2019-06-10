Зампостпреда России при ООН назвал провокационными действия спецназа Косова
- Reuters
«Считаем, что данные действия полиции носили целенаправленный провокационный и демонстративный характер», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, Россия ожидала от Косова на заседании Совета Безопасности ООН извинений за избиение своего соотечественника, сотрудника миссии ООН, а получила ложь и инсинуации.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва не позволит «спустить на тормозах» преступление, совершённое в отношении российского сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, который пострадал при действиях силовиков в Косове.