Генсек ООН призвал выполнять иранскую ядерную сделку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал всех членов иранской ядерной сделки полностью выполнять её положения.

Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генсек в курсе объявления президента Ирана о центрифугах. Генсек вновь подчёркивает, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе остаётся огромным достижением в сфере нераспространения ядерного оружия. Он призывает всех участников соглашения полностью выполнять его положения», — приводит ТАСС его слова.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что четвёртая фаза сокращения Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий начнётся в среду, 6 ноября.

По его словам, Тегеран под контролем МАГАТЭ начнёт использование центрифуг на объекте в Фордо.

5 ноября Иран передал в МАГАТЭ письмо с информацией о том, что 6 ноября начнётся наполнение газом центрифуг на объекте в Фордо, недалеко от города Кум.