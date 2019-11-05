Генсек ООН призвал выполнять иранскую ядерную сделку

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал всех членов иранской ядерной сделки полностью выполнять её положения.

Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генсек в курсе объявления президента Ирана о центрифугах. Генсек вновь подчёркивает, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе остаётся огромным достижением в сфере нераспространения ядерного оружия. Он призывает всех участников соглашения полностью выполнять его положения», — приводит ТАСС его слова.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что четвёртая фаза сокращения Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий начнётся в среду, 6 ноября.

По его словам, Тегеран под контролем МАГАТЭ начнёт использование центрифуг на объекте в Фордо.

5 ноября Иран передал в МАГАТЭ письмо с информацией о том, что 6 ноября начнётся наполнение газом центрифуг на объекте в Фордо, недалеко от города Кум.

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