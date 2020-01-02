Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем
- Reuters
По его словам, во время совместных манёвров трёх стран «американцы и их союзники провели экстренное заседание, направленное на срыв» учений, передаёт агентство Tasnim.
Как рассказал Ханзади, благодаря отвлекающему манёвру американцам не удалось осуществить срыв учений.
Совместные учения КНР, России и Ирана проводились в Индийском океане и Оманском заливе и завершились 30 декабря.
На манёврах, как ожидалось, стороны отработают меры по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также по обеспечению безопасности в данной зоне.
Как отмечали в Пентагоне, США будут наблюдать за совместными военно-морскими учениями трёх стран в Оманском заливе.