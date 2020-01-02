Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем

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США пытались сорвать военно-морские учения Ирана, России и Китая, заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади.
Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем
  • Reuters

По его словам, во время совместных манёвров трёх стран «американцы и их союзники провели экстренное заседание, направленное на срыв» учений, передаёт агентство Tasnim.

Как рассказал Ханзади, благодаря отвлекающему манёвру американцам не удалось осуществить срыв учений.

Совместные учения КНР, России и Ирана проводились в Индийском океане и Оманском заливе и завершились 30 декабря.

На манёврах, как ожидалось, стороны отработают меры по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также по обеспечению безопасности в данной зоне.

Как отмечали в Пентагоне, США будут наблюдать за совместными военно-морскими учениями трёх стран в Оманском заливе.

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