США будут следить за морскими учениями России, Китая и Ирана

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Официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон заявил, что Пентагон будет наблюдать за совместными военно-морскими учениями России, Китая и Ирана в Оманском заливе.

«Мы осведомлены о многосторонних учениях, которые проведут Россия, Китай и Иран. Мы будем наблюдать за этим и продолжим работать с нашими партнерами и союзниками над обеспечением свободы судоходства и свободного торгового потока на международных водных путях», — приводит ТАСС его слова.

Ранее командующий Военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади сообщил, что совместные учения с Россией и Китаем пройдут в Индийском океане 27 декабря.

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.

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