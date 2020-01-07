Письмо от коалиции: МИД призвал зафиксировать «ошибку» в заявлении властей США

Международная коалиция во главе с США распространила в СМИ послание о выводе своих сил из Ирака в знак «уважения к суверенитету» страны. По данным прессы, подлинность этого письма подтвердили как американские, так и иракские чиновники. Однако позднее глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли назвали это послание «некорректным черновиком», подчеркнув, что описанное в нём решение не было принято. В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала зафиксировать эту «ошибку», чтобы затем американские власти не смогли обвинить в произошедшем «русских хакеров или RT».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала к фиксации слова «ошибка», которым Пентагон объяснил ситуацию с нахождением в Ираке своих военнослужащих.

«Предлагаю зафиксировать слово «ошибка», а то завтра опять начнут на «русских хакеров» или RT кивать», — написала Захарова в Facebook.

Вечером 6 января в западных СМИ появился текст и скан послания пресс-службы возглавляемой США международной коалиции, проводящей на Ближнем Востоке антитеррористическую операцию «Непоколебимая решимость». В письме говорится о том, что войска коалиции «из уважения к суверенитету Ирака» покинут территорию страны «в ближайшие дни и недели».

Сообщалось, что подлинность документа подтвердили как американские чиновники, так и источники в Минобороны Ирака.

Между тем позднее в Вашингтоне заявили, что письмо было опубликовано «по ошибке».

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«Это письмо — черновик. То была ошибка, оно не было подписано, его не следовало обнародовать... (Письмо было. — RT) сформулировано некорректно. Оно предполагает вывод войск, что на деле не происходит», — сказал председатель объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

В свою очередь, глава Пентагона Марк Эспер подчеркнул, что не знает, как появился этот документ.

«Я не знаю, что это за письмо. Мы выясняем, откуда это пришло, но решения покидать Ирак нет. Точка», — сказал он.

В Ираке размещены несколько военных баз США, на которых несут службу около 5 тыс. военнослужащих.

Напомним, 5 января парламент Ирака проголосовал за отмену иностранного военного присутствия в стране и прекращение сотрудничества с силами возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористами «Исламского государства»*.

Правительство ближневосточной республики уже приступили к подготовке механизма вывода из страны зарубежного военного контингента. Представитель главнокомандующего ВС Ирака Абдель Керим Халф назвал последние американские удары «глупостью, о которой невозможно молчать».

В ночь на 3 января в результате атаки, совершённой США с помощью беспилотников, в окрестностях аэропорта Багдада был убит иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

При этом Вашингтон уведомил Багдад о проведении этой операции на территории своей страны за несколько минут до её начала. К тому же, иракские власти не давали американцам санкции на её осуществление. После произошедшего МИД Ирака направил послу Соединённых Штатов ноту протеста, в которой указано, что американские удары стали нарушением суверенитета и всех международных норм и законов.

Между тем президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением иракского парламента. Глава Белого дома пригрозил Багдаду санкциями, с которыми тому ещё не приходилось сталкиваться, добавив, что американские военные не покинут территорию республики, пока не будет заплачена компенсация за построенную американцами авиабазу.

Высокопоставленные чиновники администрации президента США уже приступили к проработке финансовых рестрикций в отношении Ирака, сообщила 7 января газета The Washington Post со ссылкой на неких трёх источников. По данным издания, ведущую роль в работе над санкциями взяли на себя Минфин США и Белый дом.

«Такие шаги станут очень необычным действием против союзника, которого США поддерживали почти 20 лет и потратили на него сотни миллиардов долларов», — отмечает американское издание.

«Ирак оказывается в ситуации второй оккупации со стороны США»

Сообщение американских властей об отказе выводить свои войска с территории Ирака было ожидаемым, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Их заявления, будто они «принесли Ираку демократию», полная демагогия. Парламент Ирака в духе демократии потребовал ухода войск США. В ответ — отказ. Ирак оказывается в ситуации второй оккупации со стороны США», — написал сенатор в Twitter.

Напомним, американские войска находятся на территории Ирака с 20 марта 2003 года, когда началась военная операция «Иракская свобода», направленная на свержение Саддама Хусейна.

В Германии на фоне убийства в Багдаде иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, ставшего причиной «опасной эскалации» между США и Ираном, призвали страны Европы сыграть важную роль в поддержании мирной ситуации в Ираке.

«Мы заинтересованы в том, чтобы стабильность и единство Ирака не стали жертвой последней эскалации. Немедленно обсудим с правительством Ирака принятую их парламентом резолюцию. Будем уважать любые решения», — заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.