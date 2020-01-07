Захарова оценила «ошибку» США о «выводе войск» из Ирака

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стоит зафиксировать то, что США признали ошибкой документ о якобы выводе американских войск из Ирака.
Захарова оценила «ошибку» США о «выводе войск» из Ирака
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«Предлагаю зафиксировать слово «ошибка», а то завтра опять начнут на «русских хакеров» или RT кивать», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Так она прокомментировала сообщение CNN о том, что в Пентагоне назвали ошибкой отправку Ираку письма о подготовке к выводу из страны войск США.

Председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что это был «черновик».

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак.

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