В Пентагоне оценили ракетные удары Ирана по базам США в Ираке

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Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал произведённые иранской стороной ракетные удары по двум американским базам в Ираке.

«Я считаю, что удары были направлены на то, чтобы нанести структурные повреждения, уничтожить транспортные средства, оборудование и самолёты, убить персонал», — цитирует Милли Reuters. 

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые экономические санкции против Ирана.

3 января иранский генерал КСИР Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. 

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам в Ираке, выпустив «десятки» ракет. 

Подробнее — в материале RT.

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