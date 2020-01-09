В Пентагоне оценили ракетные удары Ирана по базам США в Ираке
«Я считаю, что удары были направлены на то, чтобы нанести структурные повреждения, уничтожить транспортные средства, оборудование и самолёты, убить персонал», — цитирует Милли Reuters.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые экономические санкции против Ирана.
3 января иранский генерал КСИР Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.
В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам в Ираке, выпустив «десятки» ракет.
Подробнее — в материале RT.