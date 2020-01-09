На Украине рассказали о расследовании причин крушения самолёта в Иране

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Директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко заявил, что причины крушения украинского самолёта компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) будет устанавливать Иран.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением в случае согласования правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации воздушного судна и разработчика воздушного судна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что техническое расследование на территории других стран возложено на Национальное бюро по расследованию авиапроисшествий.

«Бюро может привлекать к работе в случае необходимости другие государственные и правоохранительные органы», — передаёт пресс-служба МВД.

Как подчеркнули в ведомстве, в случае если иранская сторона допустит украинских следователей и экспертов «к обломкам самолёта», они проверят, «не были ли нарушены нормы безопасности на борту».

Также отмечается, что уголовные дела могут возбудить и в других странах, чьи граждане погибли. 

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолёта в Иране.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. По некоторым данным, на его борту находились 177 человекникто не выжил.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона готова помочь Украине в связи с крушением украинского лайнера в Иране.

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