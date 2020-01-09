На Украине рассказали о расследовании причин крушения самолёта в Иране

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко заявил, что причины крушения украинского самолёта компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) будет устанавливать Иран.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением в случае согласования правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации воздушного судна и разработчика воздушного судна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что техническое расследование на территории других стран возложено на Национальное бюро по расследованию авиапроисшествий.

«Бюро может привлекать к работе в случае необходимости другие государственные и правоохранительные органы», — передаёт пресс-служба МВД.

Как подчеркнули в ведомстве, в случае если иранская сторона допустит украинских следователей и экспертов «к обломкам самолёта», они проверят, «не были ли нарушены нормы безопасности на борту».

Также отмечается, что уголовные дела могут возбудить и в других странах, чьи граждане погибли.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолёта в Иране.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. По некоторым данным, на его борту находились 177 человек, никто не выжил.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона готова помочь Украине в связи с крушением украинского лайнера в Иране.