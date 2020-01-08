СНБО уточнил число пассажиров на борту разбившегося в Иране самолёта
- © Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
«На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа», — говорится в сообщении.
Как отмечается, по поручению президента Украины Владимира Зеленского при СНБО был создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Самолёт разбился 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта. Сообщалось о 167 пассажирах, из которых никто не выжил.
Как заявили на Украине, Зеленский в связи с произошедшим прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.