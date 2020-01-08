Зеленский из-за крушения самолёта в Иране прервал поездку в Оман

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Украинский лидер Владимир Зеленский из-за крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране прерывает поездку в Оман и возвращается в Киев. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолёта МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев», — говорится в сообщении в Twitter.

8 января в Тегеране вскоре после взлёта разбился украинский лайнер. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто не выжил.

Зеленский выразил соболезнования, заявив, что посольство Украины уточняет обстоятельства трагедии и списки погибших.

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