Зеленский из-за крушения самолёта в Иране прервал поездку в Оман
«Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолёта МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев», — говорится в сообщении в Twitter.
Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.— Офіс Президента (@APUkraine) January 8, 2020
8 января в Тегеране вскоре после взлёта разбился украинский лайнер. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто не выжил.
Зеленский выразил соболезнования, заявив, что посольство Украины уточняет обстоятельства трагедии и списки погибших.