Зеленский прокомментировал крушение украинского самолёта в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.

«Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлёта из международного аэропорта Имам Хомейни (Тегеран) пассажирский самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта», — написал он в Facebook.

По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.

«Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», — добавил он.

8 января в Тегеране вскоре после взлёта разбился украинский лайнер, на борту которого, по последним данным, находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто не выжил.