Помпео заявил о готовности США помочь Украине после крушения самолёта в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона готова помочь Украине в связи с крушением украинского самолёта в Иране.

Об этом говорится на сайте Госдепа.

«Соединённые Штаты будут и дальше внимательно следить за инцидентом и готовы предложить Украине всю возможную помощь. США призывают к всемерному сотрудничеству в любом расследовании причин катастрофы», — указывается в заявлении.

Вместе с этим Помпео выразил соболезнования семьям и друзьям погибших.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. По некоторым данным, на его борту находились 177 человек, никто не выжил.

В компании Boeing прокомментировали крушение самолёта в Иране.

Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о крушении украинского лайнера в Иране.

Подробнее — в материале RT.