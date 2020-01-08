Помпео заявил о готовности США помочь Украине после крушения самолёта в Иране
- Reuters
Об этом говорится на сайте Госдепа.
«Соединённые Штаты будут и дальше внимательно следить за инцидентом и готовы предложить Украине всю возможную помощь. США призывают к всемерному сотрудничеству в любом расследовании причин катастрофы», — указывается в заявлении.
Вместе с этим Помпео выразил соболезнования семьям и друзьям погибших.
Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. По некоторым данным, на его борту находились 177 человек, никто не выжил.
В компании Boeing прокомментировали крушение самолёта в Иране.
Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о крушении украинского лайнера в Иране.
Подробнее — в материале RT.