«Страшная весть с Ближнего Востока»: что известно о крушении самолёта авиакомпании МАУ в Тегеране

В Тегеране после взлёта из международного аэропорта имени имама Хомейни потерпел крушение Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины». На его борту, по предварительным данным иранских и украинских властей, находились не менее 176 человек, большинство из которых — иранцы. Выживших нет. По предварительным данным, трагедия произошла из-за «возгорания двигателя по причине технической неисправности». Президент Украины Владимир Зеленский, который в связи со случившимся прервал свою поездку в Оман, выразил соболезнования семьям погибших.

Утром в среду, 8 января, в окрестностях Тегерана потерпел крушение принадлежавший компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) Boeing 737-800. Связь с авиалайнером, следовавшим в Киев, была потеряна спустя две минуты после его вылета из международного аэропорта имени имама Хомейни.

«Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 2:42 UTC (5:42 мск). Последние данные получены в 2:44 UTC (5:44 мск)», — говорится в сообщении сервиса отслеживания положения воздушных судов Flightradar.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTupic.twitter.com/vuAi6TOqTp — Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020

Глава иранского управления по чрезвычайным ситуациям заявил, что, по предварительным данным, на борту рухнувшего самолёта было 179 человек (в том числе девять членов экипажа), из них 147 иранцев. Его слова приводит иранское информагентство «Фарс».

«К сожалению, все погибли. Выживших нет», — констатировал глава Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейн Куливанд.

Большинство иностранцев были украинцами, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

В то же время на Украине приводят немного другие данные. Руководство МАУ говорит о 167 пассажирах и девяти членах экипажа. Украинский МИД сообщает, что 82 человека были гражданами Ирана, 63 — Канады, 11 — Украины, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Британии. В Совете национальной безопасности и обороны при этом уточнили, что из 11 украинцев двое пассажиров и девять членов экипажа.

В свою очередь, в российском посольстве в Тегеране заявили, что на борту украинского Boeing 737 авиакомпании МАУ не было граждан России. В дипмиссии принесли глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв трагедии.

Как изначально сообщило агентство Tasnim, крушение произошло «по техническим причинам» вблизи тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Позднее агентство IRNA со ссылкой на официального представителя международного аэропорта Тегерана указало, что авиакатастрофа произошла из-за «возгорания двигателя по причине технической неисправности».

Впоследствии информацию об авиакатастрофе подтвердил РИА Новости представитель министерства авиации Ирана Джаафар Заде.

На место крушения были направлены автомобили экстренных служб. Также на место ЧП прибыли сотрудники иранского Общества Красного полумесяца. Представители управления по чрезвычайным ситуациям Ирана указывали на малую вероятность обнаружения выживших, поскольку все части самолёта были охвачены огнём.

Как сообщил глава иранского Красного полумесяца Мортеза Салими, были обнаружены крупные фрагменты авиалайнера. Он также призвал местных жителей не мешать проезду к месту трагедии автомобилей скорой помощи и правоохранительных органов.

Наряду с этим, согласно данным телерадиокорпорации IRIB, был найден чёрный ящик Boeing 737-800.

«Страшная весть с Ближнего Востока»

Свои искренние соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа самолёта Boeing 737-800, потерпевшего крушение в Тегеране принёс президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинское посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии, а также списки погибших.

«Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлёта из международного аэропорта имени имама Хомейни (город Тегеран) пассажирский самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта», — написал Зеленский в Facebook.

Затем пресс-служба президента Украины сообщила, что глава государства в срочном порядке прервал свою поездку в Оман и возвращается в Киев.

В свою очередь, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале сообщил, что уже организована работа по установлению причин.

«Создана оперативная кризисная группа. Сейчас уточняем количество граждан Украины, которые были на борту», — написал он.

По поручению Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб во главе с секретарём СНБО Алексеем Даниловым.

В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили об организации оперативной кризисной группы и открытии телефона горячей линии.

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Украинская сторона создала комиссию по расследованию причин катастрофы в Тегеране, официальные версии пока не оглашают, заявил в среду на брифинге координатор оперативной группы при украинском внешнеполитическом ведомстве Максим Коваленко.

Зеленский также заявил, что поручил генпрокурору возбудить уголовное дело в связи с крушением самолета в Иране, будет проведена проверка всего гражданского флота.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приостановит на неопределенный срок, начиная со среды, выполнение рейсов в Тегеран, сообщили в пресс-службе МАУ.

Там также рассказали, что разбившийся самолет был произведен в 2016 году, а последнее техническое обслуживание прошёл 6 января.

Технический директор авиакомпании Александр Шафиев на брифинге подчеркнул, что замечаний к самолёту ни во время проверки, ни перед вылетом не было.

«Имеем данные, что самолет набрал 2400 м высоты. Ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем», — заявил, в свою очередь, вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский.