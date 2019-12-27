В Казахстане разбился пассажирский самолёт

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Сергей Гусаров
По меньшей мере семь человек погибли при крушении пассажирского самолёта авиакомпании «Бек Эйр» в Казахстане. Лайнер вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан, но вскоре после вылета пропал с радаров. Сообщается, что на борту находилось 95 человек и пять членов экипажа. RT ведёт онлайн-трансляцию.
В Казахстане разбился пассажирский самолёт
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  • 27 декабря 2019

    По меньшей мере семь человек стали жертвами крушения самолёта, упавшего в Казахстане вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.

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