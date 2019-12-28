Метеоусловия, техника или человеческий фактор: МВД Казахстана назвало основные версии крушения самолёта в Алма-Ате

МВД Казахстана рассматривает в качестве основных версий крушения пассажирского самолёта Fokker-100 техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные погодные условия. Также стало известно, что бортовые самописцы авиалайнера передадут специалистам МАК в Москву для расшифровки. В результате трагедии погибли 12 человек, ещё около 50 получили ранения.

Крушение пассажирского самолёта авиакомпании Bek Air под Алма-Атой могло произойти из-за технической неисправности, ошибки пилотирования либо неблагоприятных погодных условий, заявили в пресс-службе МВД Казахстана.

Глава ведомства Ерлан Тургумбаев уточнил, что следователи рассматривают все три возможных причины произошедшего и опрашивают пассажиров рейса.

«Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожарно-техническая и транспортно-трассологическая», — подтвердил он.

Также вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев рассказал, что бортовые самописцы авиалайнера передадут специалистам МАК в Москву для расшифровки.

«Вчера вице-премьер Роман Скляр разговаривал с председателем межгосударственного авиационного комитета. Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра чёрный ящик мы передаём для расшифровки в межгосударственный авиационный комитет, в город Москва», —сообщил Камалиев.

Утром 27 декабря самолёт Fokker-100, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, потерял высоту во время взлёта, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием. На борту находились 98 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате крушения восемь человек погибли на месте, ещё четверо скончались во время оказания медпомощи. Ранения получили около 50 пассажиров.

Вице-министр здравоохранения республики Камалжан Надыров сообщил, что состояние пострадавших, которые накануне находились в крайне тяжёлом состоянии, удалось стабилизировать. В стационарах остаются семь человек, состояние которых медики оценивают как тяжёлое, среди них второй пилот авиалайнера.

«Ему проведена операция на позвоночнике, она прошла успешно. Сейчас он находится в палате пробуждения», — рассказал руководитель Национального центра нейрохирурги Серик Акшулаков.

Также в больнице находится бортпроводница, её состояние оценивается как средней тяжести.

Кроме того, стало известно, что сотрудник полиции обнаружил на месте крушения выжившего девятимесячного ребёнка. В самолёте мальчик находился вместе с родителями и тремя братьями. По словам полицейского, он нашёл малыша на руках у матери, которая получила тяжёлые травмы при крушении.

«Там лежала женщина с открытым переломом ног. Она не плакала. Наверное, оттого, что была в шоковом состоянии. У неё на груди лежал мальчик, она придерживала его левой рукой, правая рука была травмирована. На казахском я ей сказал, что возьму ребёнка и передам в скорую. Она моргнула глазами, дав одобрение, после чего женщина заплакала», — рассказал сотрудник МВД Жаксылык Султанов в беседе с Tengrinews.kz.

Мальчик вместе с братьями находится в детской больнице, родители в тяжёлом состоянии были доставлены в реанимацию.

Также по теме «При взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение»: в Казахстане разбился пассажирский самолёт По данным МВД Казахстана, в результате крушения пассажирского самолёта авиакомпании BEK AIR в районе Алма-Аты погибли 12 человек....

Среди погибших при крушении оказались капитан самолёта Марат Муратабаев, председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров, а также выпускающий редактор издания Informburo.kz Дана Круглова.

Сразу после трагедии полёты самолётов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air были приостановлены. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по части 3 статье 344 УК Республики Казахстан (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта), расследованием которого занимается правительственная комиссия и министерство внутренних дел страны.

В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что авиалайнер был построен в 1996 году на заводе Fokker в Голландии и имел сертификат лётной годности до 21 мая 2020 года. Гендиректор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс уточнил, что сертификат эксплуатанта авиакомпании Bek Air возобновят не ранее 10 января 2020 года, пока не будет завершено расследование.

Накануне вице-премьер страны Роман Скляр рассказал, что самолёт при взлёте дважды коснулся хвостом ВПП, что указывает либо на ошибку пилота, либо на техническую неисправность.

В свою очередь, одна из выживших пассажиров рейса Гульнара Кошенова рассказала, что сразу после взлёта самолёт стало трясти, «всё стало мигать», и с полок начал падать багаж.

«Я пригнулась, когда всё это начало падать, в колени головой. Когда подняла голову, уже передней части не было. Салон внутрь как будто изогнулся», — сказала она.

По словам женщины, пассажиры самостоятельно выбили аварийную дверь и стали выбираться из лайнера. Она также отметила, что на борту было много травмированных, в том числе дети.

«Мы только выбирались и не знали, куда идём, потому что везде снег, ямы. Когда они (спасатели. — RT) начали вытаскивать, то стали светить. Мы увидели, как всё раскошено: переда нет и людей там тоже не было», — добавила она.

AFP

© Комитет по ЧС МВД Казахстана

28 декабря объявлено в Казахстане днём общенационального траура. Соболезнования президенту страны Касым-Жомарту Токаеву направил российский лидер Владимир Путин, который также выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших. В свою очередь, Токаев после трагедии поручил проверить все авиакомпании и объекты авиационной инфраструктуры в стране.

Глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев рассказал, что в день авиакатасрофы более 500 алмаатинцев сдали кровь для пострадавших.

Кроме того, власти Казахстана сообщили, что выплатят компенсации семьям погибших и пострадавших при трагедии. Помощь раненым также организовал казахстанский общественный фонд «Жана Алатау», который открыл счёт для перечисления средств семьям погибших и тех, кто находится в больницах.