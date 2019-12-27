Семьям жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выплатят компенсации

Семьям погибших и пострадавшим при крушении пассажирского самолёта в Алма-Ате выплатят компенсации, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

«Никто не останется без поддержки государства, всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка», — цитирует его Интерфакс.

Отмечается, что сумму компенсации правительство определит позднее.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что авиакатастрофа могла произойти либо из-за ошибки пилота, либо по техническим причинам.

В пятницу, 27 декабря, при взлёте самолёт авиакомпании BEK AIR потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

Как уточнили в МВД Казахстана, в результате происшествия погибли 12 человек, 49 пострадали.

Ведомство начало расследование инцидента.