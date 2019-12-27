МВД Казахстана начало расследование авиакатастрофы в Алма-Ате

МВД Казахстана начало досудебное расследование по статье о нарушении безопасности после крушения самолёта в Алма-Ате, в результате которого погибли, по последним данным, 12 человек.

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«Начато досудебное расследование по статье 344, часть 3 «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта» УК Казахстана», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства. Уточняется, что на место авиакатастрофы прибыли заместители главы МВД Казахстана Рашид Жакупов и Юрий Ильин. В пятницу, 27 декабря, самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.