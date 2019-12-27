Токаев прокомментировал крушение пассажирского самолёта в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении самолёта авиакомпании BEK AIR, он пообещал, что все виновные понесут наказание.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при падении самолёта около Алматы сегодня утром, 27 декабря», — написал глава государства в Twitter.

Он подчеркнул, что пострадавшим будет оказана помощь.

«Создана правительственная комиссия во главе с Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — добавил он.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря.Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А.Маминым.Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) December 27, 2019

Утром 27 декабря самолёт, следовавший рейсом Z2100, при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным строением.

На борту находились, по некоторым данным, 95 человек. По последней информации, погибли девять человек, ещё девять пострадали.