Число жертв крушения самолёта в Казахстане увеличилось до 14 человек

Токаев прокомментировал крушение пассажирского самолёта в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении самолёта авиакомпании BEK AIR, он пообещал, что все виновные понесут наказание.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при падении самолёта около Алматы сегодня утром, 27 декабря», — написал глава государства в Twitter.

Он подчеркнул, что пострадавшим будет оказана помощь.

«Создана правительственная комиссия во главе с Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — добавил он.

Утром 27 декабря самолёт, следовавший рейсом Z2100, при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным строением.

На борту находились, по некоторым данным, 95 человек. По последней информации, погибли девять человек, ещё девять пострадали.  

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