В МВД Казахстана уточнили число жертв крушения самолёта
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«В результате происшествия погибли 12 человек, пострадали 49», — сказал представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.
Он подчеркнул, что это данные Минздрава страны, и отметил, что личности погибших установлены.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днём траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.
Самолёт, на борту которого находились около 100 человек, вскоре после взлёта потерял высоту, после чего пробил бетонное ограждение и столкнулся со строящимся домом, который был пуст.