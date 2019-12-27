В МВД Казахстана уточнили число жертв крушения самолёта

МВД Казахстана уточнило, что в результате крушения пассажирского самолёта в районе Алма-Аты погибли 12 человек, пострадали 49. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя ведомства. Ранее сообщалось о 15 погибших.

«В результате происшествия погибли 12 человек, пострадали 49», — сказал представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Он подчеркнул, что это данные Минздрава страны, и отметил, что личности погибших установлены.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днём траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе.

Самолёт, на борту которого находились около 100 человек, вскоре после взлёта потерял высоту, после чего пробил бетонное ограждение и столкнулся со строящимся домом, который был пуст.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.