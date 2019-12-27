В Казахстане объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил субботу, 28 декабря, днём общенационального траура в связи с гибелью людей в результате крушения самолёта в районе Алма-Аты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.
В Казахстане объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе
  • © Ren Jun/Xinhua
  • globallookpress.com

«Токаев объявил 28 декабря 2019 года днём общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолёта около Алматы», — приводит Интерфакс его слова.

Утром 27 декабря самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и столкнулся с бетонным ограждением. Как стало известно позднее, он врезался в строящийся дом, который был пуст.

В результате происшествия погибли 15 человек, госпитализированы 50, выжили 60.

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