В Казахстане объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил субботу, 28 декабря, днём общенационального траура в связи с гибелью людей в результате крушения самолёта в районе Алма-Аты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

«Токаев объявил 28 декабря 2019 года днём общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолёта около Алматы», — приводит Интерфакс его слова.

Утром 27 декабря самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и столкнулся с бетонным ограждением. Как стало известно позднее, он врезался в строящийся дом, который был пуст.

В результате происшествия погибли 15 человек, госпитализированы 50, выжили 60.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.