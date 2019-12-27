Самолёт BEK AIR врезался в строящийся дом, который был пуст
Самолёт BEK AIR, потерпевший крушение в Алма-Ате после взлёта, врезался в строящийся дом, который был пуст, заявил заместитель начальника городского департамента по ЧС Ерлан Алибеков.
- РИА Новости
«В жилом доме, к счастью, никого не оказалось», — цитирует РИА Новости Алибекова.
Ранее стало известно, что один из пострадавших в результате крушения самолёта скончался в больнице. Число жертв авиакатастрофы увеличилось до 15.
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