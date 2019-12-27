Число жертв авиакатастрофы в Казахстане увеличилось до 15
- РИА Новости
Как отмечается, с места инцидента в больницы доставили 66 человек, 50 из них госпитализировали.
«Всего с места аварии бригады скорой медицинской помощи доставили в больницы города и области 66 человек, из них 50 госпитализированы», — сказал Абилдаев.
Ранее сообщалось о 14 погибших и 35 пострадавших.
Утром 27 декабря самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и столкнулся с бетонным ограждением. Как заявили в аэропорту, при крушении выжили 60 человек.