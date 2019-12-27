Число жертв авиакатастрофы в Казахстане увеличилось до 15

Один из пострадавших в результате крушения самолёта в Алма-Ате скончался в больнице, таким образом, число жертв авиакатастрофы увеличилось до 15. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника управления общественного здравоохранения города Тлеухана Абилдаева.

Как отмечается, с места инцидента в больницы доставили 66 человек, 50 из них госпитализировали.

«Всего с места аварии бригады скорой медицинской помощи доставили в больницы города и области 66 человек, из них 50 госпитализированы», — сказал Абилдаев.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 35 пострадавших.

Утром 27 декабря самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и столкнулся с бетонным ограждением. Как заявили в аэропорту, при крушении выжили 60 человек.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.