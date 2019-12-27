При крушении самолёта в Казахстане погибли 14 человек

В результате крушения пассажирского самолёта в Алма-Ате погибли 14 человек, ещё 35 пострадали. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные мэрии.

Как подчёркивается, 22 пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

«В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами… Погибших на месте 14», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о девяти погибших и девяти пострадавших.

Утром 27 декабря самолёт, следующий рейсом Z2100, при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. По некоторой информации, на его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с произошедшим и пообещал, что виновные понесут наказание.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.