Бортовые самописцы найдены на месте крушения самолёта в Алма-Ате
- Reuters
Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
«Бортовые самописцы найдены, они изымаются для расследования», — приводит его слова Интерфакс.
В пятницу, 27 декабря, самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.
На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.
МВД Казахстана начало расследование инцидента.