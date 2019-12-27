Бортовые самописцы найдены на месте крушения самолёта в Алма-Ате

На месте крушения самолёта в Алма-Ате найдены бортовые самописцы, в настоящее время их изымают для расследования.

Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

«Бортовые самописцы найдены, они изымаются для расследования», — приводит его слова Интерфакс.

В пятницу, 27 декабря, самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.

МВД Казахстана начало расследование инцидента.