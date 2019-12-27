Пассажир лайнера BEK AIR рассказала о ситуации на борту в момент ЧП

Гульнара Кошенова, пассажир самолёта BEK AIR, потерпевшего крушение утром 27 декабря после взлёта в Алма-Ате, рассказала о том, что происходило на борту в момент катастрофы.

Отрывок передачи «60 минут» опубликовала в своём Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.

Кошенова рассказала, что сразу после взлёта самолёт стало трясти, «всё стало мигать», и с полок начал падать багаж.

«Я пригнулась, когда всё это начало падать, в колени головой. Когда подняла голову, уже передней части не было. Салон внутрь как будто изогнулся», — сказала она.

По словам Кошеновой, пассажиры самостоятельно выбили аварийную дверь и стали выбираться из лайнера.

Она также отметила, что на борту было много травмированных, в том числе дети.

«Мы только выбирались и не знали, куда идём, потому что везде снег, ямы. Когда они (спасатели. — RT) начали вытаскивать, то стали светить. Мы увидели, как всё раскошено: переда нет и людей там тоже не было», — добавила пассажир разбившегося самолёта.

27 декабря самолёт авиакомпании BEK AIR после взлёта потерял высоту и врезался в строящийся пустой дом. В результате авиакатастрофы погибли 12 человек и ещё 49 пострадали.

По предварительным данным, крушение могло произойти из-за ошибки пилота либо по техническим причинам.