Авиакомпания BEK AIR вернёт стоимость билетов на запланированные рейсы

Казахстанская авиакомпания BEK AIR, самолёт которой потерпел катастрофу близ Алма-Аты, вернёт пассажирам стоимость авиабилетов на запланированные до 31 декабря рейсы.

В настоящее время сертификаты эксплуатанта и лётной годности авиакомпании приостановлены.

«Авиакомпания BEK AIR осуществляет возврат стоимости авиабилетов пассажирам всех рейсов авиакомпании, запланированных к выполнению до 31 декабря 2019 года», — говорится в сообщении компании в Facebook.

В пятницу, 27 декабря, при взлёте самолёт авиакомпании BEK AIR потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

В результате происшествия погибли 12 человек, 49 пострадали.