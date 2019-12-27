Путин направил Токаеву соболезнования в связи с крушением самолёта

Президент России Владимир Путин направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в послании Путина.

В пятницу, 27 декабря, самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.

МВД Казахстана начало расследование инцидента.